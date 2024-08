Personalnot an Kinderkliniken NRW muss die ambulante Versorgung in den Blick nehmen

Wer noch davon überzeugt werden musste, dass eine grundlegende Krankenhausreform in Bund und Land nötig war, der sollte sich die Lage in den Kinderkliniken noch einmal vor Augen führen. Angesichts der ums Personal konkurrierenden Fachrichtungen ist es richtig und dringend geboten, hier den Wildwuchs in manchen Häusern einzudämmen. Zugleich muss das Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den Kassenärztlichen Vereinigungen stärker noch als bisher das Thema der ambulanten Versorgung bei den Kinder- und Jugendärzten in den Blick nehmen. Denn viele Krankenhauseinweisungen ließen sich abwenden, wenn das System vor Ort nicht lückenhaft wäre. Vor allem in ländlichen Regionen gibt es weiße Flecken bei der pädiatrischen Versorgung.