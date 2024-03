Missbrauchskomplex Lügde Wenn Opfer wie Täter behandelt werden

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum Missbrauchskomplex Lügde hat sich mit einer besonders heiklen Fragestellung auseinandergesetzt: Wie sind Polizei, Justiz und Jugendeinrichtungen mit missbrauchten Kindern umgegangen, die im Laufe der Jahre selbst zu Tätern wurden? Als Zeugen wurden dazu am Montag in Düsseldorf ein Richter und drei Richterinnen von Amts- und Landgerichten in Detmold und Paderborn befragt, die bei der juristischen Bewältigung des Tatkomplexes Lügde mit dieser Problematik befasst waren.