Kraftwerksstrategie Kohleausstieg 2030 – NRW-Ministerpräsident zweifelt am Termin

Der Kohlekompromiss sieht vor, dass 2026 noch einmal überprüft wird, ob es beim Ausstiegsjahr 2030 bleibt oder der Tagebau noch einmal um drei Jahre verlängert wird. Wüst sagte am Rande der CDU-Fraktionssitzung im Landtag: „Wenn es so bleibt, dass wir so lange für die Genehmigungen und die Planungen brauchen, ist alles, was nach 24 passiert, jedenfalls zu spät, um 2030 neu am Netz zu sein. Das ist blanke Logik. Das hat mit Politik gar nichts zu tun.“ Auch Wüsts Stellvertreterin, NRW-Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) hatte kürzlich die Pläne ihres Parteifreunds Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck als unzureichend bezeichnet.