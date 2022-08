Der NRW-Ministerpräsident und seine Agenda : „Dürre und Inflation erfordern politisches Handeln“

Info

Hendrik Wüst am Freitag vor der Presse in Düsseldorf.⇥Foto: dpa Foto: dpa/Oliver Berg

Familie Geboren am 19. Juli 1975 in Rhede (Münsterland), verheiratet, eine Tochter.

Ausbildung Volljurist

Berufliche Stationen Tätigkeit für die Unternehmensberatung Eutop, Geschäftsführer des Zeitungsverlegerverbandes NRW, des Verbandes der Betriebsgesellschaften NRW und der Pressefunk GmbH

Politik Wüst war von 2000 bis 2006 Vorsitzender der Jungen Union Nordrhein-Westfalen und wurde in dieser Funktion Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschlands (2002–2012). 2005 zog er in den Düsseldorfer Landtag ein, dem er bis heute angehört. Schon 2006 machte Jürgen Rüttgers ihn zum Generalsekretär der CDU NRW, nach der „Rent a Rüttgers“-Affäre gab er diesen Posten jedoch 2010 auf. Von 2013 bis 2022 war Wüst Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU Nordrhein-Westfalen. 2017 holte Armin Laschet ihn als Verkehrsminister in sein Kabinett. Als Laschet ankündigte, als Kanzlerkandidat auch im Fall einer Niederlage nach Berlin zu gehen, setzte Wüst sich intern als sein Nachfolger durch.