Vor Weihnachten Wüst ruft zu kleinen Gesten für einsame Menschen auf

Auch ein Anruf an Weihnachten bei einem Verwandten oder Bekannten, dem es zuletzt nicht gut ging, könne helfen. „Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, in der Zeit vor Weihnachten, ist Einsamkeit besonders schlimm“, sagte Wüst. „Zeigen wir darum unseren Mitmenschen gerade jetzt, dass wir an sie denken.“