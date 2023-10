NRW-Ministerpräsident Nur wer dauerhaft bleiben kann, soll laut Wüst schnell arbeiten dürfen

Am Freitagmittag enden Beratungen der Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer in Frankfurt am Main. Am Abend will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) aus Hessen, Stephan Weil (SPD) aus Niedersachsen und dem Unions-Fraktionschef im Bundestag, Friedrich Merz (CDU), zur Beratungen über die Asyl- und Migrationspolitik in Berlin treffen. Themen dürften neben den vom Bund geplanten Erleichterungen bei Abschiebungen und einer schnelleren Arbeitserlaubnis auch die Aufteilung der Kosten für die Unterbringung der Menschen und die Einführung einer bundesweit einheitlichen Bezahlkarte anstelle von Geldzahlungen an Asylsuchende sein.