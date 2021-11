Erste Regierungserklärung : NRW-Ministerpräsident Wüst will schon 2030 aus der Kohle aussteigen

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht im Landtag bei seiner ersten Regierungserklärung. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Hendrik Wüst hält seine erste Regierungserklärung im Düsseldorfer Landtag und lobt dabei insbesondere die bisherige Arbeit der Regierung. Dabei bekennt er sich zu einem vorzeitigen Kohleausstieg 2030, stellt aber Bedingungen.

Von Maximilian Plück

Nordrhein-Westfalens neuer Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat in seiner ersten Regierungserklärung im Düsseldorfer Landtag die bisherige Arbeit der schwarz-gelben Landesregierung gelobt und skizziert, dass er diese fortführen will. Mehr Sicherheit, solide Finanzen, eine Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren Gymnasium, neue Lehrerstellen, Entfesselungpakete für die Wirtschaft sowie schnellere Planungs- und Genehmigugnsverfahren – all dies hielt Wüst der schwarz-gelben Koalition zugute. „Jeden Tag tun wir alles dafür, dass unser Land besser wird und dass wir unserer gemeinsamen Idee von einer guten Zukunft näherkommen.“

Er stehe für eine Politik, die die Probleme angehe und löse, sagte Wüst in der mit „Unser Land hat alle Chancen – wir haben alle Chancen“ überschriebenen Erklärung. Und so sprach der 46-Jährige auch die Herausforderungen an, vor denen die Bürger stünden. Die Menschen merkten an den Tankstellen, dass jede Tankfüllung teurere werde. Steigende Mieten, knapper Wohnraum, Landärztemangel und eine schlechte Handelsinfrastruktur auf dem Land führte er ebenfalls an.

Zugleich verwies er auf die anhaltende Pandemie: „Wir müssen alles versuchen, Ungeimpfte von der Sicherheit des Impfangebots zu überzeugen und die Geimpften durch umfassende Booster-Impfungen weiter zu schützen.“ Wüst setzt sich für als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz für ein Treffen der Regierungschefs von Bund und Ländern in der kommenden Woche ein. Doch es formiert sich bereits Widerstand. Neben dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) stellte auch Wüsts Parteifreund Daniel Günther aus Schleswig-Holstein die Sinnhaftigkeit eines solchen Interesses infrage.

Wüst erklärte, er wolle sich besonders für die Belange von Kindenr und Jugendlichen einsetzen. „1,3 Milliarden Euro zusätzlich im Jahr haben wir für das KiBiZ in die Hand genommen. 431 Millionen Euro stammen vom Bund. Den Löwenanteil stemmt das Land. Und ich sage Ihnen auch, wenn der Bund sich aus der Verantwortung zieht, werden wir als Land alles tun, damit die Leistungen für unsere Kleinsten nicht nachlassen.“

Der Regierungschef kündigte an, man müsse schneller werden bei der Digitalisierung in den Schulen: „Das reicht noch nicht“, sagte er. Weitere Schritte müssten folgen. Künftig sollen alle Schüler in schwierigen sozialen Lagen ein digitales Endgerät bekommen, 370.000 an der Zahl. Zudem sind für die Lehrer Digital-Fortbildungen geplant.

Wüst kündigte ein neues Kinderschutzgesetz an, das noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden solle. „Es wird die staatliche Aufgabe im Kinderschutz präzisieren und den Kinderschutz qualitativ stärken.“

Als eine weitere zentrale Herausforderung beschrieb er den Klimawandel. „Wir sind in Nordrhein-Westfalen zu einem Ausstieg aus der Kohle auch schon 2030 bereit und wollen alles dafür tun, dass uns das gelingt.“ Wüst erklärte, die Menschen und die Region müssten Klarheit bekommen. „Und ich möchte, um auch das hier und heute klar zu sagen, dass wir so viele Dörfer wie möglich erhalten.“ Das betreffe die Dörfer im Umsiedlungsabschnitt drei. Übersetzt heißt das: Mit Ausnahme von Lützenrath können sich die anderen Dörfer Hoffnungen machen, nicht dem Tagebau weichen zu müssen. Zugleich koppelte er diese Zusage an die Voraussetzung, dass die sich gerade formierende neue Bundesregierung dafür die Rahmenbedingungen schaffen müsse.Diese müsse Klarheit zu Themen wie dem forcierten Ausbau der Netze, wie den alternativen Energieträgern sowie schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren schaffen. „Wenn diese Klarheit da ist, sind wir zu einer neuen Leitentscheidung bereit“, so Wüst.

Mit Blick auf die Flut hatte der Ministerpräsident schon kurz nach Übernahme der Amtsgeschäfte 300 zusätzliche Kräfte zur Bewältigung der Hilfsanträge angekündigt. Man müsse sich künftig immer häufiger auf solche Unwetterereignisse einstellen, sagte der Ministerpräsident. Dafür sollen in wenigen Wochen Verbesserungsvorschläge zum Katastrophenschutz vorliegen.

Dass die Opposition ihm kein Pardon gewährt, wurde schon in der Erwiderung von SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty deutlich. „Ihre Regierungserklärung trägt den Titel ,Wir haben alle Chancen‘. Der ehrliche Titel hätte eine andere Zeitform: ,Wir hatten alle Chancen‘.“ Der Sozialdemokrat warf Wüst vor, dieser habe zu viele Themen ausgelassen oder mit Phrasen zugeschüttet. Wüst sei ein Abwickler und kein Erneuerer. Er rede wie jemand, der sich unauffällig über die Zeit stehlen wolle. Der Ministerpräsident habe vieles präsentiert, was längst bekannt und beschlossen sei, ätzte Kutschaty und warf dem neuen Regierungschef vor, sich als Sozialpolitiker zu gerieren, dabei sei seine erste Amtshandlung als Verkehrsminister der Versuch gewesen, das Sozialticket abzuschaffen.

Für das rheinische Braunkohlerevier forderte der SPD-Fraktionschef einen wirklichen Strukturwandel. „Neue Bushaltestellen, ein Bergbaumuseum und eine Außenstelle des Forschungszentrums Jülich sind kein Strukturwandel.“