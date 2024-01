Wüst verurteilt Bauern-Blockade „Diese Grenzüberschreitung ist absolut inakzeptabel“

Bauern hatten Habeck (Grüne) an der Nordseeküste am Verlassen einer Fähre gehindert. Nach Polizei-Angaben hatten sie am Donnerstag den Anleger in Schlüttsiel blockiert. Habeck habe deshalb wieder auf die Hallig Hooge zurückkehren müssen. Erst in der Nacht erreichte der Wirtschaftsminister das Festland mit einer weiteren Fähre, wie die Flensburger Polizei und ein Ministeriumssprecher am Freitagmorgen bestätigen. Mehr als hundert Demonstranten seien vor Ort gewesen. Die rund 30 Beamte hätten auch Pfefferspray einsetzen müssen. Die Bauern sind empört wegen des von der Bundesregierung geplanten Abbaus von Subventionen.