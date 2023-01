Verstorbener Papst Wüst und drei Minister bei Gedenkgottesdiensten für Benedikt

Bei der Trauerfeier für Papst Benedikt in Rom an diesem Donnerstag waren keine Mitglieder der nordrhein-westfälischen Landesregierung anwesend. Wie eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatskanzlei auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, werde NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) aber am Sonntag an einem Gedenkgottesdienst in Münster teilnehmen. Eine Abfrage aller Kabinettsmitglieder habe zudem ergeben, dass NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ebenfalls bei dem Gedenkgottesdienst in Münster dabei sein wird. Für den Samstag ist zudem im Kölner Dom ein Pontifikalrequiem für Papst Benedikt XVI. vorgesehen. In Köln werden nach Angaben der Staatskanzlei deren Chef und zugleich Europa-Minister, Nathanael Liminski, sowie Kommunal-, Bau- und Digitalministerin Ina Scharrenbach (beide CDU) teilnehmen.