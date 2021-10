Hendrik Wüst stellt Kabinett vor : Leichte Aussetzer beim Durchstarten

Hendrik Wüst (CDU, Mitte l), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und die Landesminister stehen vor der ersten Kabinettssitzung vor dem Ständehaus K21. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Ein sofort einsatzbereites Kabinett, dazu eine Reihe konkreter Maßnahmen: So will Hendrik Wüst an seinem zweiten Tag als neuer NRW-Minister­präsident Handlungs­fähigkeit demonstrieren.