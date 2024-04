LA, San Francisco und Seattle Ministerpräsident Hendrik Wüst reist in die USA

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bricht am Sonntag zu einer mehrtägigen Reise in die USA auf. Begleitet wird er von einer Delegation, zu der Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Luft- und Raumfahrt, der Justiz sowie der Film- und Medienbranche zählen, wie die Staatskanzlei Düsseldorf mitteilte. Er fährt in die Regionen Los Angeles, San Francisco und Seattle.