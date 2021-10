Am Mittwoch, 27. Oktober, wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Ministerpräsident gewählt. Als Nachfolger von Armin Laschet stellt sich der bisherige Landesverkehrsminister Hendrik Wüst am Mittag in Düsseldorf zur Wahl. Auf dem Foto sieht man, wie er mit seiner Ehefrau Katharina (l.) und Tochter Philippa zum Landtag kommt.