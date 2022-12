Hendrik Wüst über Hilfsbereitschaft „Brutalität Russlands setzen wir unsere Nächstenliebe entgegen“

Trotz steigender Zahlen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine will Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Unterstützung Hilfesuchender nicht nachlassen. „Der Brutalität und Gewalt Russlands setzen wir unsere Solidarität und Nächstenliebe entgegen“, sagte der Christdemokrat der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Es bleibe dabei: „Wer vor Putin flieht, ist bei uns in Nordrhein-Westfalen willkommen und sicher.“