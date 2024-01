„Ich habe das wirklich erlebt und dolle gefroren jedes Jahr“ NRW-Ministerpräsident Wüst war selbst Sternsinger – heute kommen sie zu ihm

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) empfängt am Dienstag (16.00 Uhr) rund 30 Mädchen und Jungen zum traditionellen Dreikönigssingen in der Düsseldorfer Staatskanzlei. In diesem Jahr steht es unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“. Im vergangenen Jahr hatte Wüst den Sternsingern verraten, dass er selbst als Kind auch in dieser Mission unterwegs war: „Ich hab das wirklich erlebt und dolle gefroren jedes Jahr.“