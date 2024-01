Zum Neuen Jahr Wüst empfängt Schornsteinfeger und Bäcker

Düsseldorf · Traditionell empfing der Regierungschef Vertreter beider Berufsstände an diesem Mittwoch in der Staatskanzlei in Düsseldorf. So war der Empfang.

10.01.2024 , 15:59 Uhr

8 Bilder Schornsteinfeger und Bäcker besuchen Hendrik Wüst 8 Bilder Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Schornsteinfeger und Bäcker haben dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) ihre Neujahrswünsche für 2024 überbracht. Traditionell empfing der Regierungschef Vertreter beider Berufsstände an diesem Mittwoch in der Staatskanzlei in Düsseldorf. Die schwarz gekleideten Schornsteinfeger mit Zylinder übermittelten ihre glücksbringenden Wünsche und verschenkten ein Schultereisen, ihr traditionelles Werkzeug. Vertreter des Bäckerinnungsverbandes West übergaben eine große Neujahrsbrezel an den Regierungschef. „Diese Traditionen verbinden und stehen für ein starkes #Handwerk und guten Zusammenhalt", teilte die Staatskanzlei im Anschluss auf der Plattform X, vormals Twitter, mit.

(kag/dpa)