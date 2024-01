Besuch in den Regionen Wüst dankt Einsatzkräften in Hochwassergebieten

Die Hochwasserlage in NRW ist nach Angaben des Umweltministeriums trotz nachlassender Niederschläge weiter angespannt. Entspannung werde erst ab dem Wochenende erwartet. An 54 von 104 Messstationen waren laut Umweltministerium am Freitagmorgen Hochwasser-Warnstufen erreicht. Die Gesamtzahl war damit ähnlich hoch wie am Vortag. Die höchste Warnschwelle 3 war an drei Messstationen im Bereich der Weser überschritten. Bei der Hochwasser-Warnstufe 3 wird davor gewarnt, dass bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet werden können.