Engagment von Frauen oft ohne Anerkennung Ministerpräsident bittet um mehr Vorschläge für Verdienstorden an Frauen

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thorsten Schick appellierte an die Allgemeinheit: „Schauen Sie sich in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrer Freizeit, in Vereinen und Institutionen oder bei Ihren Kolleginnen um und schlagen Sie Frauen vor, um das große Engagement für unsere Gesellschaft sichtbarer zu machen." Die Leistungen von Frauen müssten stärker in den Fokus gerückt werden, auch junge Leute sollten mehr in den Blick genommen werden.