NRW: Ministerpräsident Armin Laschet will Repräsentanz in Tel Aviv in Israel

Armin Laschet will NRW-Repräsentanz in Tel Aviv

Düsseldorf/Tel Aviv Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat kurz vor seiner Israel-Reise die Eröffnung einer NRW-Repräsentanz in Tel Aviv angekündigt.

Er habe die Absicht, dort eine Repräsentanz des Landes NRW zu eröffnen, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einem gemeinsamen Interview von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und der israelischen Zeitung „Haaretz“.

Dieses NRW-Haus solle „ein klassischer Begegnungsort für Wirtschaft, Bildung, Forschung und Kultur“ werden. Laschet bezeichnete die Einrichtung als „ein klares Signal der Wertschätzung an unsere Freunde in Israel“. Es solle neue Chancen zur Vertiefung der Beziehungen bieten. Der NRW-Regierungschef reist am Dienstag nach Israel.