NRW-Ministerpräsident macht Urlaub „Durchschnaufen“ - Wüst entspannt vor Ostern mit Familie im Sauerland

Der wird ihn nach der Osterpause sicher wieder einholen - auch im Sauerland: Am 4. Mai konstituiert sich ein Untersuchungsausschuss im Landtag zur Aufarbeitung des Debakels um die Vollsperrung der maroden Talbrücke Rahmede auf der „Sauerlandlinie“ A45. Die Opposition will dort auch Wüsts Rolle als ehemaliger Landesverkehrsminister unter die Lupe nehmen. Obendrein ist am Donnerstag eine Klage von SPD und FDP gegen den aktuellen Landeshaushalt beim Verfassungsgerichtshof in Münster eingegangen.