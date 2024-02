Klarstellung von NRW-Ministerium Nun also doch – Lehrer dürfen zu Demos gegen rechts

Lehrer dürfen in ihrer Freizeit zu den aktuellen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gehen - das hat das Schulministerium nach Missverständnissen um ein Schreiben an alle Schulen klargestellt. „In den aktuellen Zeiten wird gesellschaftliches und bürgerschaftliches Engagement begrüßt“, so ein Ministeriumssprecher. Zuvor hatten die Bezirksregierungen alle Lehrer schriftlich daran erinnert, dass sie sich politisch neutral verhalten müssen.