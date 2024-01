NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) „Dann fürchte ich um die Versorgungssicherheit im Land“

Gorißen Die Lage in der Branche ist angespannt. Nicht wenige Hofbesitzer sagen mir, dass sie ihren Kindern eher dazu raten, einen anderen Beruf zu ergreifen als Landwirt zu werden. Seit den 1990er Jahren hat sich die Zahl der Höfe bei uns nahezu halbiert. Allein in der Schweinehaltung haben seit 2013 mehr als ein Drittel der Betriebe die Tierhaltung aufgegeben. Währenddessen sind in Spanien Kapazitäten aufgebaut worden. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, fürchte ich um die Versorgungssicherheit im Land. Insofern: Nein, keine Krokodilstränen. Wir befinden uns an einem Punkt, an dem viele Betriebe über ihre Zukunft entscheiden. In dieser Situation die Höfe mit mehreren tausend Euro jährlich zu belasten, ist das völlig falsche Signal.