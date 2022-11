Abweichen von der Schuldenbremse Ministerin verteidigt Haushaltskehrtwende

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) hat Vorwürfe zurückgewiesen, sie hätte die dramatische Konjunkturlage in Nordrhein-Westfalen unterschätzt. Die Ministerin verteidigte im Wirtschaftsausschuss des Landtags, dass sie noch vor wenigen Wochen nicht von einer finanziellen Notlage und einer Rezession ausgegangen war, obwohl das Ifo-Institut NRW am 2. November als Schlusslicht bei der Wirtschaftsentwicklung ausgemacht hatte. Neubaur bezeichnete die Ifo-Zahlen als „einen Schnellschuss“, dessen Tendenz aber später von anderen Instituten bestätigt worden sei. „Also ich habe nie abgestritten, dass es eine konjunkturell besondere Herausforderung für ein Land mit einer Wirtschaftsstruktur wie NRW gibt.“ Allerdings habe sie sich nicht exklusiv auf die Ifo-Zahlen beziehen wollen. Die Datengrundlage des RWI sei viel breiter und aktueller gewesen, so Neubaur und erklärte, dass erst die Prognosen der Bundesbank, der KfW und der IHK zu einem Gesamtbild geführt hätten. „Zudem haben wir aber auch noch eine dramatische Entwicklung der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine. Putin zerstört gezielt die Energieinfrastruktur, damit Menschen ihre Heimat verlassen.“ Das werde zu mehr Geflüchteten in NRW führen. „Deswegen sind die Dinge eben zugespitzter geworden.“ Nur durch die Erklärung der Notlage wird das Abweichen von der Schuldenbremse und damit die geplante Aufnahme von fünf Milliarden Euro Schulden erst möglich.