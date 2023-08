„Weit oben auf der Agenda“ NRW-Ministerien setzen bisher kaum Künstliche Intelligenz ein

Die Anwendung von KI ist vor allem wegen der Software ChatGPT in den vergangenen Monaten viel diskutiert worden. Der Einsatz von KI in der Verwaltung stehe bei der Landesregierung auch „weit oben auf der Agenda“, so eine Sprecherin der Staatskanzlei auf Anfrage: „Gegenwärtig werden über sämtliche Ressorts die Handlungsfelder identifiziert. Ferner findet ein Austausch zwischen den Ministerien statt, um die organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zum Einsatz von KI abzustecken.“