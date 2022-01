Gegen Diskriminierung : Stamp will mehr Zuwanderer im öffentlichen Dienst

Stamp will mehr Zuwanderer im öffentlichen Dienst

Düsseldorf Rassismus gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund ist weit verbreitet und hat Experten zufolge weitreichende negative Folgen für die gesamte Gesellschaft. NRW-Integrationsminister Stamp (FDP) erhofft sich von Meldestellen positive Effekte.

Die Landesregierung will mit gutem Beispiel vorangehen und mehr Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst einstellen. „Unsere vielfältige Gesellschaft bildet sich hier nicht ausreichend ab“, sagte Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) beim digitalen Landesintegrationskongress. Zu oft gebe es Hemmungen, sich für den öffentlichen Dienst zu bewerben. Auch in den Ausländerämtern sollten künftig mehr Zuwanderer arbeiten. Die Landesregierung will daher mit einer Kampagne stärker um Menschen aus Einwandererfamilien werben.