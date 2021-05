Nach Besucherandrang im Nachbarland : „Vermeiden Sie unnötige Reisen in die Niederlande“

Düsseldorf NRW-Europaminister Holthoff-Pförtner appelliert an die Vernunft. Die SPD-Fraktion schlägt Lösungswege vor, wie sie derzeit in Coesfeld erprobt werden.

Der nordrhein-westfälische Minister für Europa-Angelegenheiten, Stephan Holthoff-Pförtner, hat die Bürger aufgerufen, sich trotz der Öffnungen in den Niederlanden nicht unnötigen Risiken auszusetzen. „Die Infektionszahlen in den Niederlanden sind mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 280 nach wie vor hoch – und auch deutlich höher als in Nordrhein-Westfalen“, warnte er. Deshalb gelte weiter der dringende Appell an die Bürger, auf Reisen ins Nachbarland, die nicht nötig seien, zu verzichten.