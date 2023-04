Partnerregion Schlesien NRW-Minister Liminski reist nach Polen und besucht Auschwitz-Birkenau

„Die besonderen Beziehungen zwischen Polen und

Nordrhein-Westfalen finden ihren Ausdruck in einer besonders engen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit. Wir teilen eine wechselvolle Geschichte und wollen die Zukunft gemeinsam gestalten“, sagte der Minister laut Mitteilung vor der Reise. In diesen Zeiten verbinde beide Länder die gemeinsame, entschlossene Haltung gegenüber dem russischen Angriff und der Unterstützung der Ukrainerinnen und Ukrainer. „Wir stehen gemeinsam an der Seite der Ukraine, so lange wie es nötig ist“, sagte Liminski.