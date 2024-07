NRW-Minister Liminski (CDU) zu US-Wahlkampf „Europa muss sich dringend selbst verteidigen können“

Konkret verlangte der Minister mehr europäische Absprachen und Kooperation bei der Verteidigung. „Wir leisten uns den Luxus, über 150 unterschiedliche Waffensysteme zu unterhalten und kostspielige nationale Prestigeprojekte zu verfolgen. Dieses Schrebergarten-Dasein muss ein Ende haben“, sagte er. Die Europäischen Mitgliedstaaten sollten dazu angehalten werden, einen „nennenswerten Anteil“ ihrer nationalen Verteidigungshaushalte verbindlich für gemeinsame europäische Rüstungsgüter bereitzustellen, forderte Liminski. Diese Güter sollten in Europa entwickelt und produziert werden, am besten, so der Minister, unter der Koordination eines europäischen Verteidigungskommissars. Über die Einrichtung dieses Postens wird derzeit diskutiert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will ihn ins Leben rufen.