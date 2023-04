NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) „Es ist für viele gut, das Abitur zu machen – und für andere ist etwas anderes gut“

Laumann Das ist schon ein Problem. Wir sind eine parlamentarische, repräsentative Demokratie. Ich finde, dazu gehört, dass Menschen aus allen Schichten und Bereichen der Bevölkerung in den Parlamenten vertreten sein müssten. Denn natürlich bestimmen unterschiedliche Erfahrungswelten die Sichtweise auf Problemlösungen. Je mehr solche Welten in der Politik zusammenkommen, desto besser. Das hilft im Übrigen auch bei der Akzeptanz in der Bevölkerung, wenn man etwas umsetzen will.