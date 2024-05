In Nordrhein-Westfalen Mehr Menschen brauchen Grundsicherung im Alter

In Nordrhein-Westfalen brauchen mehr Senioren staatliche Unterstützung, weil sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst decken können. Bei der sogenannten Grundsicherung im Alter sei landesweit die Zahl der Empfänger das dritte Jahr in Folge gestiegen, teilte das statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag in Düsseldorf mit.