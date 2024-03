Rekord Erstmals mehr als 3.000 Polizei-Anwärter in NRW vereidigt

In der Lanxess-Arena sind am Freitag mehr als 3000 angehende Polizistinnen und Polizisten vereidigt worden. Die Zahl sei ein Rekord, teilte das Innenministerium in Düsseldorf mit. Noch nie seien in Nordrhein-Westfalen so viele angehende Polizistinnen und Polizisten eingestellt worden wie im Einstellungsjahrgang 2023, der jetzt vereidigt worden sei.