„Unverhältnismäßiger Umfang“ : Mathe-Abitur zu schwierig? Tausende Schüler beschweren sich per Online-Petition

Düsseldorf Die Kritik an den Mathe-Prüfungen im NRW-Abitur wird immer lauter: Zu anspruchsvoll seien die Aufgaben gewesen und vor allem viel zu umfangreich. Was das Landesschulministerium dazu sagt, und wie Lehrer die Sache sehen.

Auch in diesem Jahr beschweren sich Tausende Schülerinnen und Schüler in NRW über die Mathe-Prüfungen im Abitur. Unter einer Online-Petition auf der Plattform change.org, die sich an den Petitionsausschuss des Landtags richten soll, sammelten sich bis Freitag mehr als 6200 Unterschriften. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben habe den der vergangenen Jahre deutlich übertroffen. Der Umfang sei sowohl für Leistungs- als auch für Grundkurse „unverhältnismäßig“ gewesen, heißt es in dem Text. „Deshalb fordern wir eine fachkompetente, unabhängige Prüfung der Mathematik-Abiturklausur 2022 im direkten Vergleich zu den Vorjahren.“ Sollte ein Gutachten bestätigen, dass die Bedingungen unfair waren, sollten die Bewertungskriterien angepasst werden.