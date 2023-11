Mehr Klarheit für Immobilienbesitzer NRW macht Weg für Grundsteuer-Musterklagen frei

Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hat angekündigt, dass die Finanzämter sich nun kurzfristig mit den Widersprüchen gegen die Grundsteuerbescheide beschäftigen und so die Voraussetzung dafür schaffen, dass Gerichte sich mit der Rechtmäßigkeit der Gesetzeslage befassen können. Man werde jetzt – auch in Abstimmung mit Haus und Grund sowie dem Bund der Steuerzahler – zu Musterverfahren kommen, um die rechtlich noch offenen Fragen, die sich bei allen neuen Gesetzen dieser Art immer ergeben, klären zu lassen, kündigte der Minister in einem Pressegespräch an. „Und zwar nicht nur in NRW, sondern bundesweit.“