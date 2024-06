Zweiter Anlauf NRW macht neuen Vorschlag für Altschuldenlösung

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat Eckpunkte für eine Altschuldenlösung angekündigt. „Wir sind gemeinsam der festen Überzeugung, dass die Handlungsfähigkeit der Kommunen wichtig ist für die Akzeptanz von Staat in Summe. In den Kommunen erleben die Menschen am unmittelbarsten, ob Staat funktioniert.“ Der Vorschlag sieht vor, dass das Land die besonders verschuldeten Kommunen ab dem kommenden Jahr mit jährlich 250 Millionen Euro unterstützt. Die Hilfe sei auf 30 Jahre angelegt und betrage damit in Summe 7,5 Milliarden Euro. Wenn sich der Bund in gleichem Maße beteiligt, wären das immerhin 15 der insgesamt rund 21 Milliarden Euro, die bei den NRW-Kommunen an Altschulden inzwischen aufgelaufen sind. „Auf dieser Grundlage wollen wir jetzt endlich in substanzielle Gespräche mit dem Bund einsteigen“, sagte Wüst.