Rücknahme von Einschränkungen : NRW macht Außengastronomie wieder möglich

Düsseldorf In Kreisen mit einer Inzidenz unter 100 darf die Außengastronomie für Genesene, Getestete und Geimpfte wieder öffnen, in Regionen unter 50 soll auch Innengastronomie erlaubt sein.

Noch vor wenigen Tagen hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit Verweis auf die Lage in den Krankenhäusern vor einem schnellen Zurückfahren der Coronaschutzmaßnahmen gewarnt, am Mittwoch erklärte der Minister dann bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf, dass die Situation auf den Intensivstationen, der Fortschritt bei den Impfungen und das dichte Testnetz nun doch wieder mehr Möglichkeiten böten. Tests sollen im Übrigen nach Aussage von Laumann künftig eine Gültigkeit von 48 Stunden haben.