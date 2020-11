Corona-Erlass : Lkw dürfen in NRW bis Mitte Januar auch sonntags fahren

Lkw dürfen in NRW bis Mitte Januar auch sonntags fahren

Düsseldorf Weil Supermärkte und Drogerien im Frühjahr mit den üblichen Liefermengen nicht mehr auskamen, hatte die Landesregierung die Regeln für den Güterverkehr geändert. Nun kommt erneut ein Erlass zum Einsatz.

Lastwagen dürfen in NRW dank einer erneuten Ausnahmeregelung im Zuge der Coronakrise bis Mitte Januar auch an Sonn- und Feiertagen wieder fahren. „Die Landesregierung stärkt effiziente Lieferketten und die Warenverfügbarkeit in Einzelhandelsbetrieben“, heißt es auf der Homepage des NRW-Verkehrsministeriums zu dem entsprechenden Erlass. Die Regelung gilt bereits seit dem 31. Oktober und ist bis zum 18. Januar befristet.