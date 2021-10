Digitaler Unterricht : Schulen in NRW können weiterhin auf eigene Lernplattformen setzen

Schulen in NRW können weiterhin auf eigene Lernplattformen setzen

Ein Schüler sitzt in seinem Zimmer am Schreibtisch und erledigt Aufgaben im Rahmen des Homeschooling. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Zu Beginn der Pandemie haben viele Schulen auf eigene Initiative Lernplattformen eingeführt - das Logineo-Portal des Landes erschien nicht allen zuverlässig genug. Nun stellen sich IT-Verantwortliche die Frage, ob sie die anderen Systeme weiter nutzen können.

Schulen in Nordrhein-Westfalen können vorerst weiterhin auch andere Lernplattformen wie etwa „Teams“ von Microsoft für den digitalen Unterricht nutzen. Zwar gebe es mit Microsoft noch Rechtsfragen zu klären, deren Ergebnis und Dauer noch nicht absehbar seien, teilte die Landesdatenschutz-Behörde unserer Redaktion auf Anfrage mit. Aber: „In einer solche Anpassungsphase halten wir es nicht für sachgerecht, den konkreten Einsatz in Schulen zu untersagen.“ Die Rechtsprobleme seien vorrangig mit Microsoft zu klären und dort zu lösen.

„Die Nutzung der Schulplattform Logineo NRW ist aktuell das Mittel der Wahl“, unterstrich die Behörde am Freitag. Es gebe aber aktuell Gespräche zwischen Microsoft und den bei diesem Thema federführenden Aufsichtsbehörden in Brandenburg und Bayern. „Nach den uns vorliegenden Informationen beabsichtigt Microsoft, eine europäische Cloud einzurichten und auch das Servicepersonal nach Europa zu holen“, hieß es von Seiten der Behörde weiter. Ziel sei es dabei, Zugriffe von außerhalb der EU auf die Daten zu vermeiden. Auch die Frage der Auftragsdatenverarbeitung und welche Anforderungen an Transparenz für die Auftraggeber erfüllt sein müssten, werde noch erörtert.