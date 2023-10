Personalnot an den Schulen Weniger Lehrer in NRW beantragen Teilzeit

Mindestens so umstritten wie die Teilzeitbeschränkung ist im Lehrerkreis auch die sogenannte Abordnung. So kann die Neueinstellung von Gymnasiallehrern an die Bedingung geknüpft werden, dass diese vor Aufnahme ihrer Tätigkeit zwei Jahre an einer unterversorgten Schule arbeiten müssen – insbesondere an den Grundschulen ist die Personalsituation derzeit höchst angespannt. Im laufenden Schuljahr haben die Bezirksregierungen 8129 Abordnungen ausgesprochen – knapp 44 Prozent davon zugunsten der Grundschulen. Auch der Umfang hat deutlich zugenommen: Bei den sogenannten Vollabordnungen wechseln die Lehrer nicht nur für eine bestimmte Stundenzahl an eine andere Schule, sondern unterrichten dort komplett. Deren Zahl stieg landesweit innerhalb eines halben Jahres um 244 auf insgesamt 3412 Lehrkräfte.