Vor dem Schulstart : NRW-Lehrer für Maskenpflicht auf Schulfluren

Düsseldorf Das Land solle das Tragen auf den Fluren anordnen, sagt der Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbands. Die Regel solle aber nicht im Unterricht und auf den Schulhöfen gelten. Angestoßen hatte die Debatte Bundesbildungsministerin Karliczek.

Kurz vor Beginn des Schuljahrs ist eine Diskussion um die Maskenpflicht entbrannt. Es sei zwar nachvollziehbar, „wenn Länder auf Abstandsregeln in den Schulen verzichten wollen, weil die räumlichen Bedingungen ansonsten nur eingeschränkt Präsenzunterricht zulassen würden“, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) der „Welt am Sonntag“. „Dennoch wird der Präsenzunterricht nur dann funktionieren können, wenn weitere Regelungen zur Hygiene, zum Tragen von Schutzmasken sowie zum Abstandhalten auf dem Schulhof und auf den Fluren strikt eingehalten werden.“ In NRW sind Schüler nicht verpflichtet, eine Maske zu tragen.