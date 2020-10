Corona-Pandemie : Lehrer fordern Maskenpflicht bis ins Frühjahr

Schüler im Unterricht mit Maske. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Lehrerverband kritisiert, dass sich die Landesregierung zu sehr aufs Lüften konzentriert. Stattdessen fordert er, Schüler sollten bis ins Frühjahr 2021 auch in NRW im Unterricht die Maske tragen.

Pünktlich zur Kultusministerkonferenz in Mainz verschärft sich die Diskussion um den Umgang mit der Corona-Pandemie an den Schulen. Der Präsident des nordhrein-westfälischen Lehrerverbands, Andreas Bartsch, kritisierte, die Diskussion um die Aufrechterhaltung des Unterrichts in der zweiten Welle habe kuriose Züge angenommen: „Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der erste die Wärmflasche fordert. Tipps, dass sich die Schüler mit Pullover, Schal und Decke in den Unterricht bei geöffneten Fenstern setzen gab es ja schon.“

Bartsch verlangte, diese „Pseudodiskussionen“ müssten beendet werden. „Es gibt ein probates Mittel, um einen verlässlichen Schulunterricht in den kommenden sechs Monaten anzubieten: die Maske. Das Gros der Schüler – so unsere Rückmeldungen – hat auch überhaupt kein Problem damit, Mund-Nasen-Schutz im Unterricht zu tragen. Das ist gelernt.“ Bartsch räumte ein, dass es sich bei einer solchen Pflicht um einen Grundrechtseingriff hanele. „Aber es geht um eine Abwägung. Wir können doch kein Interesse daran haben, dass wir reihenweise die Schulen wieder schließen müssen. Und das wird ohne Maskenpflicht im Unterricht auf uns zukommen.“

Das Schulministerium erklärte, die Maßnahmen zur Einhaltung von Hygiene und Infektionsschutz an den Schulen orientierten sich an der Coronabetreuungsverordnung des Gesundheitsministeriums, die je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens fortlaufend aktualisiert werde und damit den sich weiterhin dynamisch verändernden Bedingungen der Coronavirus-Pandemie Rechnung trage.

Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) will auf der Kultusministerkonferenz in Mainz für ein einheitliches Vorgehen der Länder beim Thema Lüften werben. Bartsch verlangte dagegen, stärker auf Luftfilter-Anlagen für die Klassenräume zu setzen: „Wir sehen mit Sorge, dass die Bayern bereits Schwierigkeiten haben, in ausreichendem Umfang Luftfiltergeräte zu bekommen. Das Schulministerium sollte über Alternativen nachdenken: etwa CO 2 -Messgeräte mit Ampelsystem. Bei gelb muss der Unterricht dann unterbrochen und der Klassenraum gelüftet werden.“

Sorgen, dass man bei den Geräten zu kurz kommen könnte, gibt es im Ministerium dagegen nicht Ihm lägen zahlreiche Hinweise und Angebote für verschiedene Luftfiltergeräte unterschiedlicher Preisklassen vor. „Lieferschwierigkeiten sind dem Ministerium für Schule und Bildung bislang nicht bekannt.“

Statt Belüftungsgeräte mit Virenfiltern standardmäßig vorzuschreiben, macht das Schulministerium genaue Vorgaben, wie oft die Fenster in den Klassenräumen zu öffnen sind: „Als Richtwert kann gelten: alle 20 Minuten und nach jeder Unterrichtsstunde für mindestens 5 Minuten“, heißt es in einer Mail an die Schulen. Sei dies nicht zu gewährleisten, „kommen solche Räume für den regelmäßigen Aufenthalt einer Mehrzahl von Personen nicht in Betracht.“ Auf Nachfrage hieß es dazu im Schulministerium: „Ziel der Landesregierung ist es, gemeinsam mit den Kommunen passgenaue Lösungen für die Belüftungssituation in Unterrichtsräumen zu schaffen, dabei können natürlich auch Belüftungsanlagen eine Rolle spielen.“

Das NRW-Schulministerium ist damit auf Linie mit dem Umweltbundesamt. Die Behörde hält zum Corona-Schutz in den Schulen ein regelmäßiges Lüften für notwendig. Klassenräume sollten regelmäßig alle 20 Minuten für etwa fünf Minuten bei weit geöffneten Fenstern gelüftet werden, sagte UBA-Präsident Dirk Messner. Strömungsexperten der Universität der Bundeswehr in München hingegen halten bloßes Lüften durch Öffnen der Fenster nicht für ausreichend. Dies biete „keinerlei Schutz vor einer direkten Infektion“. In Schweden kommen Luftfilter in Schulen bereits flächendeckend zum Einsatz.

Bartsch verlangte auch Vorkehrungen für den Fall, dass wieder mehr Schulen geschlossen würden: „Die Mittel aus dem Digitalpakt werden immer noch viel zu schleppend abgerufen. Da muss mehr Tempo rein. Deshalb sollte das Land den Eigenanteil der Kommunen kippen und die Mittel voll übernehmen.“ Das Schulministerium erklärte dagegen, der Eigenanteil der Schulträger sei elementarer Bestandteil der Bund-Länder-Vereinbarung und eine entsprechende Vorgabe des Bundes. „Darüber hinaus ist die Übernahme des Eigenanteils durch die Schulträger zwischen dem Land und den Kommunen einvernehmlich geregelt und von diesen auch akzeptiert.“ Die Tendenz beim Mittelabruf beim DigitalPakt Schule sei außerdem erkennbar positiv. Das Antragsvolumen sei zuletzt spürbar angestiegen. „Die Landesregierung geht davon aus, dass die Gelder aus dem DigitalPakt Schule vollständig abgerufen werden“, teilte das Schulministerium auf Anfrage mit.

Die Bedeutung des Präsenzunterrichts gegenüber digitalen Unterrichtsformen wird in der jüngsten Schulmail deutlich hervorgehoben: „Der Schul- und Unterrichtsbetrieb in Präsenz hat absoluten Vorrang.“ Erst wenn nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten, Präsenzunterricht nicht oder nicht vollständig erteilt werden könne, finde Distanzunterricht statt.

Gleichzeitig sollen sich Lehrer für den digitalen Unterricht weiterqualifizieren, auch mittels Online-Angeboten. Für digitale Fortbildungen soll es der Mail zufolge ein zusätzliches Budget geben, das noch nicht näher beziffert wird, und einen gesonderten Pädagogischen, also unterrichtsfreien, Tag.

Um die Risiken im Präsenzunterricht nach den Herbstferien möglichst gering zu halten, sollen sich Lehrer bis zu den Weihnachtsferien bis zu drei Mal anlasslos und zu einem frei gewählten Termin außerhalb der Arbeitszeit testen lassen. Die Kosten übernimmt das Land. Damit kommt die Landesregierung Forderungen von Lehrergewerkschaften entgegen.

Änderungen gibt es nach den Herbstferien auch im Sportunterricht, der bisher im Freien stattfinden sollte. „Voraussetzung für die Nutzung der Sporthallen ist eine Belüftungssituation, die einen Luftaustausch ermöglicht und die Aerosolkonzentration in der Sporthallenluft herabsetzt“, teilte das Schulministerium dazu mit. Ob diese gegeben ist, entscheiden die Behörden vor Ort.