Düsseldorf : Lehrer müssen ab 3. Juni Attest vorlegen

Düsseldorf Für nordrhein-westfälische Pädagogen aus Risikogruppen reicht – anders als es bisher war – eine schriftliche Erklärung ab Anfang Juni nicht mehr aus: Nun muss ein ärztliches Attest her.

Für nordrhein-westfälische Lehrer aus Risikogruppen treten vom 3. Juni an neue Regeln in Kraft. Wer künftig vom Präsenzunterricht befreit werden will, muss ein ärztliches Attest vorlegen. Das geht aus einem Runderlass des Schulministeriums hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Bisher reichte die schriftliche Erklärung einer Lehrkraft gegenüber der Schulleitung. Die neue Regelung soll bis zu den Sommerferien gelten. Hintergrund sei die geänderte Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI).