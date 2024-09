Privatssphäre der Bürger NRW lehnt eigenes Drohnen-Gesetz ab

In der Justiz werden die Apparate unter anderem zur Revision schwer zugänglicher Gebäudeteile in den Haftanstalten verwendet. Auch der Bau- und Liegenschaftsbetrieb, angedockt an das Finanzministerium, nutzt sie dafür und prüft zudem mit ihnen den Zustand von Dächern für den Photovoltaik-Ausbau. Zudem dienen ihm Drohnen generell, um das Fortschreiten der Arbeiten auf Großbaustellen durch Luftaufnahmen zu dokumentieren. Darüber hinaus heuert der BLB NRW externe Drohnen-Dienstleister an. Vermessungsbüros etwa schlagen den Einsatz regelmäßig vor – insbesondere bei historischen Gebäuden und Fassaden, um aufwendige Gerüste zu vermeiden oder um Schäden an unzugänglichen Stellen zu begutachten.