Zuschuss für Projekte NRW legt neues Förderprogramm für Ukraine-Wiederaufbau auf

Kommunen, Hochschulen, Vereine und Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen können für Wiederaufbauprojekte in der kriegszerstörten ukrainischen NRW-Partnerregion Dnipropetrowsk Förderung vom Land bekommen. Über ein neues Förderprogramm könnten ab sofort Projekte bezuschusst werden, die zum Wiederaufbau beitragen, teilte Europaminister Nathanael Liminski am Donnerstag mit. Das Programm ist bis zum Ende des Jahres mit einem Volumen in Höhe von 180.000 Euro ausgestattet.