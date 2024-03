Gefährlicher Mechanismus radikaler Parteien Ex-NRW-Ministerpräsident Laschet warnt vor Regierungsbeteiligung der AfD

Jetzt komme es darauf an, die Diskussionskultur in der Politik zu ändern. „Positionen werden zu oft mit einer moralischen Überheblichkeit vorgetragen. Das haben wir zum Beispiel in der Pandemie gesehen, als Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen wollten, als schlechtere Menschen abgestempelt wurden“, sagte Laschet. Auch in der Klimadebatte werde über die richtigen Wege nur in Schwarz-Weiß-Schemata diskutiert. „Wenn wir jedem, der nicht unsere eigene Meinung teilt, mit Überheblichkeit begegnen, dann treiben wir diese Menschen zur AfD. Daraus speist sich auch ihr Zulauf“, sagte der CDU-Politiker aus Aachen.