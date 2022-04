Bodo Löttgen (CDU). Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion im Landtag NRW, Landtagsabgeordneter.

Seine Kontrahenten will er mit dem Thema innere Sicherheit konfrontieren. Mit seiner Sachkenntnis in verschiedenen Themenfeldern der Kommunal- und Landespolitik fühlt er sich gut gewappnet, um in den Ring zu steigen. Er orientiere sein politisches Handeln am christlichen Menschenbild, der sozialen Markwirtschaft und der Liebe zur Heimat, charakterisiert er sich selber.