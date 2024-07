„Man merkt, auch der Präsident ist urlaubsreif.“ NRW-Landtagspräsident Kuper schickt Abgeordnete zu früh in Sommerpause

Nicht nur Familien sind kurz vor den Sommerferien urlaubsreif, sondern auch der Präsident des NRW-Landtags, André Kuper. Nach einem langen Plenartag schickte er die Abgeordneten am Donnerstagabend kurzerhand bereits in Urlaub, obwohl die letzte Plenarsitzung mit einer großen Debatte erst am Freitag (5. Juli 2024) ansteht.