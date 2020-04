Durchbruch in der Landespolitik : Einigung beim NRW-Epidemiegesetz

Düsseldorf Das geplante Pandemie-Gesetz für NRW mit weitreichenden Befugnissen für die Landesregierung in der Corona-Krise wird entschärft. Der Entwurf soll am Donnerstag verabschiedet werden.

Nach über fünfstündigen Verhandlungen über das umstrittene Epidemiegesetz haben die Fraktionsspitzen von CDU, FDP, SPD und Grünen am Mittwochabend eine Einigung erzielt. Zentraler Punkt ist, dass die zwangsweise Verpflichtung medizinischen Personals für den Dienst in Krankenhäusern aus dem Gesetz gestrichen wurde. Stattdessen sollen sich Ärzte und Pfleger in ein Freiwilligenregister eintragen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Vortag noch einmal betont, dass das Epidemiegesetz einstimmig, also mit den Stimmen der Opposition, verabschiedet werden soll. In einer Sondersitzung wird das Gesetz am Donnerstag damit aller Voraussicht nach den Landtag passieren. Der Entwurf sieht im Epidemiefall starke Durchgriffsrechte der Landesregierung vor und wurde in seiner ursprünglichen Form von Rechtswissenschaftlern als verfassungswidrig bezeichnet. Auch die FDP-Fraktion hatte es kritisiert.