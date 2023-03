Programm „Demokratie-Brücken“ NRW-Landtagsabgeordnete übernehmen politische Patenschaften

Das Programm für den Düsseldorfer Landtag war auf Anregung von Vizepräsidentin Berivan Aymaz (Grüne) entstanden, die sich für politisch Verfolgte einsetzt, insbesondere für die Rechte von Frauen und Minderheiten im Iran, in der Türkei oder Belarus. Das Erstarken von autokratischen Systemen weltweit zeige, dass Demokratinnen und Demokraten mehr denn je in der Pflicht stünden, die universellen Menschenrechte zu verteidigen, erklärte Aymaz. „Mit den Patenschaften unterstützen wir unsere Kolleginnen und Kollegen und stehen solidarisch an der Seite etwa der mutigen Frauen im Iran und in vielen anderen Regionen dieser Erde.“