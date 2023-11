Solidarität mit Israel Landtag zeigt Banner mit Hamas-Geiseln

An diesem Mittwoch will der Landtag ein 24 Quadratmeter großes Plakat mit den Porträts der von der Hamas verschleppten Menschen aufhängen. Platziert werden soll es an der Treppe zwischen Bürger- und Wandelhalle. „Bring them home now“ („Bringt sie jetzt nach Hause“) steht groß in den Farben der israelischen Flagge darauf. Entstanden ist es in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde Düsseldorf.