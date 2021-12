Reaktion auf Verlagerung der Debatten : NRW-Landtag will auch Online-Zwischenrufe von Abgeordneten rügen

NRW-Landtag will auch Online-Zwischenrufe von Abgeordneten rügen

Exklusiv Das Präsidium des Landtags hat sich dafür ausgesprochen, auch verbale Ausfälle von Abgeordneten im Netz zu ahnden. Wenn aus dem Plenum getwittert wird, könnte es deshalb auch dafür bald Ordnungsrufe geben.

Das Präsidium des Landtags sei sich einig, dass Ausfälle von Abgeordneten in sozialen Medien, die sich direkt auf eine Plenardebatte beziehen, nicht tatenlos hingenommen werden sollten: „Alles, was im Plenarsaal mit Ordnungsmaßnahmen geahndet wird, können wir auch für Aussagen in den sozialen Medien ahnden.“