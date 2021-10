Laschet-Nachfolge in NRW : Landtag wählt Wüst im ersten Wahlgang

Düsseldorf Der 46-jährige bisherige Verkehrsminister folgt Armin Laschet im Amt des NRW-Ministerpräsidenten. Ein Eklat bleibt aus - Wüst erhält drei Stimmen mehr als die CDU und FDP Abgeordnete haben.

Nordrhein-Westfalen hat einen neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) wurde am Mittwoch im ersten Wahlgang im Düsseldorfer Landtag mit 103 Ja-Stimmen gewählt. Der 46-jährige Nachfolger Armin Laschets erhielt damit in geheimer Wahl drei Stimmen mehr als die Regierungskoalition von CDU und FDP Abgeordnete im Landtag hat.

In seiner Antrittsrede sagte Wüst, es sei ihm eine Ehre, dem Land Nordrhein-Westfalen dienen zu dürfen. Er lobte Laschets Regierungsarbeit: Es sei ihm gelungen, Maß und Mitte zu halten und Menschen zusammenzuführen. Vor ihm selbst, so Wüst, lägen große Herausforderungen wie die Bewältigung der Flutkatastrophe, Klimaschutz „als größter Aufgabe unserer Zeit“, bessere Bildung, wirtschaftliche Stärke, Digitalisierung und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Er werde nicht nur an die nächste Wahl denken, sondern Politik für die nächste Generation machen, versicherte der gebürtige Münsterländer. Die nächste Landtagswahl in NRW findet am 15. Mai nächsten Jahres statt.